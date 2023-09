Atelier Couture Débutant Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane, 19 octobre 2023, Auzeville-Tolosane.

C’est officiel, les inscriptions aux ateliers Couture débutant sont ouvertes !

Durant 1h30, retrouvez Sabrina Sablayrolles, pour dompter votre machine à coudre !

Les ateliers commencent dès septembre :

* Jeudi 21 septembre : Semainier de lingettes

* Jeudi 5 octobre : Panier de rangement

* Jeudi 19 octobre : Pochette

Ces ateliers sont vendus à l’unité à 25€ sont indépendants les uns des autres et accessibles au niveau débutant. Mais vous pouvez aussi acheter les 3 au prix préférentiel de 70€.

Le prix comprend l’accompagnement ainsi que la fourniture des tissus, si besoin nous pouvons aussi vous prêter une machine, il suffira de nous le dire lors de l’inscription.

Pour vous inscrire, c’est ici : https://www.helloasso.com/associations/c-ma-crea/evenements/atelier-cycle-decouverte-couture

Pour plus de renseignements : 06.81.89.88.07 ou courrier@cmacrea.org

Un bon moment de créativité, de partage et de bonne humeur en perspective, à profiter seul(e) ou entre ami(e)s !

Et n’oubliez de vous inscrire si ce n’est déjà fait à vos ateliers à l’année : https://www.helloasso.com/associations/c-ma-crea/adhesions/cmacrea2324

A bientôt !

