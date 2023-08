Dévelop’Art Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane, 14 septembre 2023, Auzeville-Tolosane.

Dévelop’Art 14 septembre 2023 – 20 juin 2024, les jeudis Salle Atelier Auzeville-Tolosane Sur inscription à l’année

Préparez la rentrée en toute tranquillité !

Vous désirez découvrir une activité créative ? Vous n’avez pas de matériel ? Vous ne savez pas par où commencer ?

Rejoignez nous chez C’Ma Créa ✨! Avec C’Ma Créa, vous venez les mains dans les poches et vous repartez avec création !

Il y a des ateliers durant toute l’année pour petits et grands :

tous les mercredis de 15h15 à 16h15, Mon 1er atelier créatif : pour les maternelles, découverte des textures, des matières, des couleurs, développement de la motricité, création au fil des saisons avec des explorations autour du monde

tous les mercredis de 14h à 15h, Mon atelier créatif : pour les primaires et collégiens, découverte des loisirs créatifs, en suivant le rythme des saisons, création à l’aide de différentes techniques d’art visuel et textile, sensibilisation des enfants à la récupération/transformation artistique.

tous les 15 jours, les jeudis de 20h à 21h30, Dévelop’Art : pour les ados et les adultes, découvrez et pratiquez le lâcher prise créatif ! Sans contrainte et avec bienveillance, un moment pour soi, où on laisse la main faire dans la découverte de différents médiums. Cette main permet un moment de reconnexion à soi dans un but de mieux être au quotidien.

En plus vous pouvez déjà vous inscrire tranquillement depuis votre canapé, les inscriptions se font en ligne !

⭐️ Alors rendez vous sur notre site : https://www.cmacrea.org

A très bientôt !

Association C’Ma Créa

Salle Atelier Auzeville-Tolosane 16 chemin des écoles, 31320 Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T20:00:00+02:00 – 2023-09-14T21:30:00+02:00

2024-06-20T20:00:00+02:00 – 2024-06-20T21:30:00+02:00

Atelier Créatif Créativite

Association C’Ma Créa