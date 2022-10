Atelier Crochet – Cycle 2 Niveau Intermédiaire Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane Catégories d’évènement: Auzeville-Tolosane

Haute-Garonne

Atelier Crochet – Cycle 2 Niveau Intermédiaire Salle Atelier Auzeville-Tolosane, 17 novembre 2022, Auzeville-Tolosane. Atelier Crochet – Cycle 2 Niveau Intermédiaire 17 novembre – 15 décembre, les jeudis Salle Atelier Auzeville-Tolosane

Sur Inscription, 45€ les 3 ateliers

Quelle belle passion, l’art du fil ! Venez vous immerger dans cet univers ! Durant ces 3 ateliers nous découvrirons de nouveaux points et réviserons les bases si besoin. Salle Atelier Auzeville-Tolosane 16 chemin des écoles, 31320 Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:courrier@cmacrea.org »}, {« link »: « https://www.cmacrea.org »}] Atelier Crochet – Cycle 2 Niveau Intermédiaire Dès le 17 novembre, démarrage du Cycle 2 pour l’atelier Crochet ! Un ensemble de 3 ateliers, où nous pourrons voir les granny’s, les brides et autres doubles brides, et se sera l’occasion pour celles qui n’ont pas touché leur crochet depuis un petit moment, de réviser les bases et d’intégrer un magnifique groupe de femmes ! Comme d’habitude le matériel et les fournitures sont fournis ainsi que les tutoriels pour reproduire tranquillement à la maison. Toutefois, si vous préférez venir avec votre matériel se sera possible aussi. Les ateliers se dérouleront un jeudi sur 2, de 20h à 21h30 au sein de la salle atelier, 16 chemin des écoles, 31320 Auzeville-Tolosane. Nombre de place limité, inscrivez vous vite ! Pour tout renseignement : courrier@cmacrea.org ou 06.81.89.88.07 Découvrez sur notre site toutes les activités que nous pouvons vous proposer : https://www.cmacrea.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T20:00:00+01:00

2022-12-15T21:30:00+01:00 @CMACREA.ORG

Détails Catégories d’évènement: Auzeville-Tolosane, Haute-Garonne Autres Lieu Salle Atelier Auzeville-Tolosane Adresse 16 chemin des écoles, 31320 Auzeville-Tolosane Ville Auzeville-Tolosane Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane Departement Haute-Garonne

Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auzeville-tolosane/

Atelier Crochet – Cycle 2 Niveau Intermédiaire Salle Atelier Auzeville-Tolosane 2022-11-17 was last modified: by Atelier Crochet – Cycle 2 Niveau Intermédiaire Salle Atelier Auzeville-Tolosane Salle Atelier Auzeville-Tolosane 17 novembre 2022 Auzeville-Tolosane Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane

Auzeville-Tolosane Haute-Garonne