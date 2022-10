STAGE CREATIF VACANCES ENFANTS Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane Catégories d’évènement: Auzeville-Tolosane

STAGE CREATIF VACANCES ENFANTS 24 – 28 octobre Salle Atelier Auzeville-Tolosane

Sur Inscription

Durant une semaine, faites entrer votre enfant par la grande porte des loisirs créatifs ! Une activité différente chaque jour sera proposée aux enfants âgés de 8 à 14 ans. Le matériel est fourni. Salle Atelier Auzeville-Tolosane 16 chemin des écoles, 31320 Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.cmacrea.org »}] STAGE CREATIF VACANCES SCOLAIRES TOUSSAINT Du 24 au 28 octobre 2022 – Auzeville-Tolosane Vous recherchez une activité pour votre enfant durant les vacances scolaires ? C’Ma Créa est là ! Du 24 au 28 octobre, sur la commune d’Auzeville-Tolosane (entre Ramonville et Castanet-Tolosan), l’association est heureuse de vous proposer ce stage créatif pour les enfants de 8 à 14 ans. Durant 5 jours, de 14h à 17h, les enfants seront accueillis, encadrés par Caroline de @lamaisondesmakers ! Elle a concocté un super programme avec une activité créative différente chaque jour. Tout sera fourni, votre enfant n’aura qu’à venir les mains dans les poches. Alors vu que le nombre de place est limité, vite contactez nous pour en savoir plus ou directement inscrire votre enfant ! https://www.cmacrea.org Bonne journée, C’Ma Créa

