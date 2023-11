JOURNÉE ÉNERGIE HABITAT SALLE ASTRUGUE Auterive, 9 décembre 2023, Auterive.

Avec économies d’énergie et geste pour la planète à la clé !

La Journée Energie Habitat, c’est l’occasion de bénéficier d’informations gratuites et indépendantes sur la rénovation énergétique et les aides financières.

Vous pourrez rencontrer les acteurs de la rénovation, notamment des conseillers du Guichet Rénov’Occitanie (service public de la rénovation énergétique sur le Bassin auterivain, Cœur de Garonne et le Volvestre), de la Maison de l’Habitat, de l’ADIL (Association Départementale pour l’Information sur le Logement), d’ERIM (opérateur EcoRénov 31 et Rénov’Occitanie) ; mais aussi d’artisans RGE (Reconnus Garants de l’Environnement) partenaires du Guichet Rénov’Occitanie du Pays Sud Toulousain.

Pour plus d’informations, le Guichet Rénov’Occitanie du Pays Sud Toulousain se tient à votre disposition :

05.61.97.34.20

infoenergie@payssudtoulousain.fr

https://payssudtoulousain.fr/conseils-aux-particuliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00

