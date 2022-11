JOURNÉE DE GRATUITÉ SALLE ASTRUGUE Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

JOURNÉE DE GRATUITÉ SALLE ASTRUGUE, 4 décembre 2022, Auterive. JOURNÉE DE GRATUITÉ Dimanche 4 décembre, 10h00 SALLE ASTRUGUE Vêtements et Chaussures Homme, Femme, Enfant, Bébé: Toutes saisons, propres et en bon état ! (Ils seront vérifiés) SALLE ASTRUGUE AUTERIVE 31190 Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Apportez ce que vous voulez (ou rien!) et/ou prenez ce que vous voulez (ou rien!)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T10:00:00+01:00

2022-12-04T16:00:00+01:00 Centre Social le Foyer d’Auterive

Détails Catégories d’évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu SALLE ASTRUGUE Adresse AUTERIVE 31190 Ville Auterive lieuville SALLE ASTRUGUE Auterive Departement Haute-Garonne

SALLE ASTRUGUE Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/

JOURNÉE DE GRATUITÉ SALLE ASTRUGUE 2022-12-04 was last modified: by JOURNÉE DE GRATUITÉ SALLE ASTRUGUE SALLE ASTRUGUE 4 décembre 2022 Auterive Salle ASTRUGUE Auterive

Auterive Haute-Garonne