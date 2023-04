Les jobs d’été 2023 salle Astrugue 31190 AUTERIVE Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Les jobs d'été 2023 Mercredi 3 mai, 14h00 salle Astrugue 31190 AUTERIVE Entrée gratuite, sans inscription A propos du job dating Pas de prise rendez-vous, juste quelques CV pour postuler ! Rendez-vous le Mercredi 3 mai de 14h à 17h

Salle Astrugue, 5B Place du Huit Mai 1945

31190 AUTERIVE (au-dessus du Cinéma d’Auterive) Au programme De nombreuses offres à pourvoir dans les domaines : De l’entretien, du nettoyage

De l’agriculture

De l’animation enfance / jeunesse

De la restauration

De l’administratif

Et bien plus encore … Les partenaires Les entreprises ou collectivités présentes pour cet évènement et proposant des offres : Mc Donald’s, Léo Lagrange, La Vie Est Belle, AEC, Au Boulot, CCBA, Mairie d’Auterive, ALEVA, AGRI 2000.

Les partenaires présents : Pôle Emploi et La Mission Locale Antenne Carbonne / Auterive.

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T17:00:00+02:00

