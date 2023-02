Le CPN les Faucons de Spicheren et le groupe local LPO Pays des lacs de Hoste s’associent pour la nuit de la chouette Salle associative de la caserne, Spicheren Catégories d’Évènement: Moselle

Le CPN les Faucons de Spicheren et le groupe local LPO Pays des lacs de Hoste s'associent pour la nuit de la chouette
Samedi 11 mars, 14h30
Salle associative de la caserne, Spicheren

Entrée libre, de préférence sur inscription pour l’activité ludique à destination des enfants

Après-midi découverte au travers de jeux, bricolages, ouvertures de pelotes de réjection (à destination des enfants) conférence sur les rapaces nocturnes et sortie écoute à travers le village Salle associative de la caserne, Rue de chassors Spicheren 57350 Moselle Grand Est 14h30-17h30 Après-midi ludique autour des rapaces nocturnes: multiples petits atelier de bricolage autour des rapaces nocturnes : origamis…

Jeux pour découvrir la vie de ces oiseaux, les enjeux de leur préservation, leur chaîne alimentaire…

Mini expo sur les rapaces de chez nous

Atelier pelotes de réjection pour étudier leur habitudes alimentaires.

Et encore plein d’autres choses!!!

18h30 conférence animée par la LPO pays des Lacs de Hoste

20h sortie écoute à travers le village

