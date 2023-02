“Et si on préparait le printemps !” Salle associative Chailly-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Chailly-en-Gâtinais

“Et si on préparait le printemps !” Salle associative, 5 mars 2023, Chailly-en-gatinais. “Et si on préparait le printemps !” Dimanche 5 mars, 13h00 Salle associative “Et si on préparait le printemps !” Salle associative Chailly-en-gatinais Chailly-en-gatinais “Et si on préparait le printemps !” : animation autour du jardin à thème (taille, plantation, entretien, questions, réponses), à la salle associative. Organisée par le Foyer des Jeunes de Chailly. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T13:00:00+01:00

2023-03-05T16:00:00+01:00 pixabay

Détails Catégorie d’Évènement: Chailly-en-Gâtinais Autres Lieu Salle associative Adresse Chailly-en-gatinais Ville Chailly-en-gatinais lieuville Salle associative Chailly-en-gatinais

Salle associative Chailly-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chailly-en-gatinais/

“Et si on préparait le printemps !” Salle associative 2023-03-05 was last modified: by “Et si on préparait le printemps !” Salle associative Salle associative 5 mars 2023 Chailly-en-gatinais Salle associative Chailly-en-gatinais

Chailly-en-gatinais