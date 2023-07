Circuit patrimoine : à la découverte du patrimoine de Brandivy ! Salle associative, Brandivy Brandivy, 16 septembre 2023, Brandivy.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la mairie de Brandivy organise un circuit patrimoine pour partir à la rencontre de ses sites historiques incontournables, et parcourir le territoire au gré de vos envies.

Au programme, l’église Saint-Aubin, la grotte et la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, le manoir de Kergal, le château de la Grandville, la chapelle Saint-Laurent et l’abbaye de Lanvaux ouvriront leurs portes.

Des bénévoles et propriétaires des sites vous accueillerons pour en apprendre davantage sur leur patrimoine et leur histoire.

Rendez-vous à la salle associative, située place de l’église à Brandivy où un livret d’informations vous sera remis accompagné d’une petite exposition pour vous introduire le parcours et présenter le patrimoine de la commune de la préhistoire à nos jours.

Ancienne école Notre-Dame de Lourdes, l'édifice est aujourd'hui la salle associative de la commune de Brandivy et accueille divers évènements culturels, sportifs et de loisirs.

