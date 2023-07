POUR UNE MEMOIRE EN PLEINE FORME Salle associative (Ancienne école maternelle) – 92 Rte Nationale Saint-Aignan-le-Jaillard Catégories d’Évènement: Loiret

POUR UNE MEMOIRE EN PLEINE FORME
Lundi 11 septembre, 09h30
Salle associative (Ancienne école maternelle) – 92 Rte Nationale
Saint-Aignan-le-Jaillard

Réunion d'information sur la mémoire avec la présentation de « PEPS EUREKA

PEPS EUREKA est un programme d’éducation et de promotion de la santé, financé par la conférence des financeurs du Cher, géré par l’ASEPT Centre Val de Loire et déployé par la MSA Beauce Cœur de Loire, qui a pour objectif de lutter contre les effets du mauvais vieillissement mais également contre l’isolement des personnes âgées. Salle associative (Ancienne école maternelle) – 92 Rte Nationale SAINT AIGNAN LE JAILLARD Saint-Aignan-le-Jaillard 45600 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

