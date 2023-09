Cours de breton Salle Associatic 1 Binic, 12 septembre 2023, Binic.

Cours de breton Mardi 12 septembre, 18h30 Salle Associatic 1

La rentrée se prépare déjà et l’équipe de Telenn et ses enseignantes seront heureuses de vous accueillir pour une année de découverte et d’apprentissage de la langue bretonne. Venez vous renseigner sur les cours de breton dispensés à Binic, lors de la réunion de rentrée.

Salle Associatic 1 Binic Binic 22520 Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T18:30:00+02:00 – 2023-09-12T19:30:00+02:00

