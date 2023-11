Marché de Noël Salle Aspremont Peyrehorade, 17 décembre 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

Le marché de Noël de Peyrehorade vous ouvre ses portes à la Salle Aspremont ! Vous êtes à la recherche d’idées pour vos derniers cadeaux pour Noël, c’est l’endroit idéal.

Des animations sont proposées également durant de cette journée..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Salle Aspremont

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Peyrehorade Christmas market opens its doors to you at the Salle Aspremont! If you’re looking for ideas for your last Christmas gifts, this is the place to be.

There will also be entertainment throughout the day.

El mercado navideño de Peyrehorade le abre sus puertas en la Salle Aspremont Si busca ideas para sus últimos regalos de Navidad, éste es el lugar indicado.

También habrá espectáculos durante todo el día.

Der Weihnachtsmarkt von Peyrehorade öffnet seine Pforten in der Aspremont-Halle für Sie! Wenn Sie auf der Suche nach Ideen für Ihre letzten Weihnachtsgeschenke sind, ist dies der ideale Ort für Sie.

An diesem Tag werden auch Animationen angeboten.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans