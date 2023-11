6ème Marché des créateurs Salle Aspremont Peyrehorade, 30 novembre 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

6ème édition du marché des créateurs avec pas moins de 44 exposants qui vous présenteront leur travail et leurs créations. Certains proposeront également des démonstrations sur place.

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Salle Aspremont

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



6th edition of the creators’ market, with no fewer than 44 exhibitors presenting their work and creations. Some will also be offering on-site demonstrations.

Saturday from 10am to 7pm and Sunday from 10am to 6pm.

el 6º Mercado de Diseñadores contará con nada menos que 44 expositores que mostrarán sus obras y creaciones. Algunos también ofrecerán demostraciones in situ.

Sábado de 10.00 a 19.00 h. y domingo de 10.00 a 18.00 h.

6. Ausgabe des Designermarktes mit nicht weniger als 44 Ausstellern, die Ihnen ihre Arbeit und ihre Kreationen vorstellen werden. Einige werden auch Vorführungen vor Ort anbieten.

Samstag von 10:00 bis 19:00 Uhr und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans