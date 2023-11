Concert Sainte Cécile Salle Aspremont Peyrehorade, 18 novembre 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

La Sainte Cécile de la Musicale des Gaves, c’est un concert qui regroupera les différents orchestres de la Musicale, des petits aux plus grands..

2023-11-18

Salle Aspremont

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Sainte Cécile de la Musicale des Gaves, is a concert that will bring together the different orchestras of the Musicale, from the smallest to the biggest.

La Sainte Cécile de la Musicale des Gaves es un concierto que reunirá a las diferentes orquestas de la Musicale, desde la más joven hasta la más antigua.

Die Sainte Cécile der Musicale des Gaves ist ein Konzert, bei dem die verschiedenen Orchester der Musicale, von den Kleinsten bis zu den Größten, zusammenkommen.

