Spectacle Christelle Chollet – Reconditionnée Salle Aspremont Peyrehorade, 6 octobre 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

Retrouvez Christelle Chollet « RECONDITIONNEE » dans son nouveau spectacle. Une Christelle que vous n’avez jamais vue, dans la peau de NABILOU l’influenceuse, de FERDINAND le taureau, d’une prédatrice sexuelle, d’une prof de musique, d’une love coach, d’une DJ..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Salle Aspremont

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meet Christelle Chollet « RECONDITIONNEE » in her new show. A Christelle you’ve never seen before, as NABILOU the influencer, FERDINAND the bull, a sexual predator, a music teacher, a love coach and a DJ.

Conoce a Christelle Chollet « RECONDITIONNEE » en su nuevo espectáculo. Una Christelle que nunca has visto antes, como NABILOU el influencer, FERDINAND el toro, un depredador sexual, un profesor de música, un coach del amor y un DJ.

Erleben Sie Christelle Chollet « RECONDITIONNEE » in ihrer neuen Show. Eine Christelle, die Sie noch nie gesehen haben, in der Rolle von NABILOU, der Influencerin, FERDINAND, dem Stier, einer sexuellen Räuberin, einer Musiklehrerin, einem Love Coach, einer DJane.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans