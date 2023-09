Vide greniers Salle Aspremont Peyrehorade, 24 septembre 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

Vide greniers du PS Natation à la salle d’Aspremont à Peyrehorade. Buvette et restauration sur place..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Salle Aspremont

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



PS Natation garage sale at the Salle d’Aspremont in Peyrehorade. Refreshments and catering on site.

PS Venta de garaje de natación en la Salle d’Aspremont de Peyrehorade. Refrescos y catering in situ.

Flohmarkt des PS Natation in der Aspremont-Halle in Peyrehorade. Getränke und Speisen vor Ort.

