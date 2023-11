Un Salarié nommé Désir Salle Asphodele Questembert Catégories d’Évènement: Morbihan

Questembert Un Salarié nommé Désir Salle Asphodele Questembert, 23 novembre 2023, Questembert. Un Salarié nommé Désir Jeudi 23 novembre, 14h00 Salle Asphodele Un Salarié nommé désir

Quels sont les leviers et les freins inhérents au recrutement de main d’oeuvre ?

Comment s’adapter pour attirer, recruter, fidéliser ?

Réservé aux actifs agricoles

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T16:30:00+01:00

