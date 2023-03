Semaines d’éducation contre les discriminations Salle Arvengt Lambert, Aigné Aigné Catégories d’Évènement: Aigne

Sarthe

Semaines d’éducation contre les discriminations Salle Arvengt Lambert, Aigné, 25 mars 2023, Aigné. Semaines d’éducation contre les discriminations Samedi 25 mars, 10h00 Salle Arvengt Lambert, Aigné Tarif: Gratuit sur inscription Atelier parent-enfant découverte et initiation à la langue des signes française.

Organisé par : le Centre Social de l’Antonnière et animé par « Signe de Partage ». Salle Arvengt Lambert, Aigné Aigné Aigné 72650 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « famille@centresocial-eira.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 25 59 56 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

