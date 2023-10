WATT ? – Mabout Distortion – Théâtre gestuel Salle Artymès Mesquer, 20 avril 2024, Mesquer.

WATT ? – Mabout Distortion – Théâtre gestuel Samedi 20 avril 2024, 15h00 Salle Artymès Billet: 3

Clown théâtre gestuel, détournement d’objets

Une équipe d’ouvriers spécialisés, dirigée par un chef obsessionnel, veut construire coute que coute une oeuvre originale.

Tout est réuni pour mettre en lumière la réussite d’un ouvrage parfait. Mais c’est sans compter sur l’arrivée fracassante d’un nouvel outil qu’ils vont devoir dompter et maitriser. De là vont se révéler les caractères de chacun : le zélé, le maniaque et le dilettante encadrés par une autorité de plus en plus fébrile.

Des rallonges électriques se connectent et se déconnectent. Des nœuds se créent. La tension est à son comble et c’est dans cette ambiance survoltée qu’ils vont devoir composer.

Découvrir Watt ? : https://www.youtube.com/watch?v=OYanSSyHsbQ

TARIF C

TARIF NORMAL

Adulte 10 €

Réduit (-18 ans, demandeurs d’emplois, étudiants -25 ans) 8 €

Enfant (- 12 ans) 5 €

TARIF ABONNÉ

Adulte 8 €

Réduit (-18 ans, demandeurs d’emplois, étudiants -25 ans) 5 €

Enfant (- 12 ans) 3 €

Billetterie :

– Mairie

– Site internet de la Mairie : www.mesquerquimiac.fr

– Sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible)

Durée : 1h10

Tout public, à partir de 5 ans

Placement libre

Avec Mario Hochet, Freddy Mazet, Cyrille Thibaudeau

Mise en scène : Benoit Devos (Cie Okidok)

Aide aux premiers regards : Grégory Gaudin

Création Lumière : Émilien Bourdeau

Création sonore : Julien Brevet

Création costumes : Hervé Vital

Construction : Laurent Cadilhac

Production : Marie Faure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:10:00+02:00

CULTURE FAMILLE