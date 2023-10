Frank & Me – Tribute to Franck Sinatra Salle Artymès Mesquer, 30 mars 2024, Mesquer.

Frank & Me – Tribute to Franck Sinatra Samedi 30 mars 2024, 20h30 Salle Artymès Billet: 10

Jazz Quintet

Sean Gourley et Lexie Kendrick sont FRANK & ME, un duo vocal swing et glamour qui

interprète les grands succès de Frank Sinatra en son hommage !

LEXIE KENDRICK

Artiste polyvalente d’origine Américaine, Lexie Kendrick, mezzo-soprano,

a débuté sa carrière parisienne dans le premier rôle de Everything in the

Garden d’Edward Albee à l’Espace Pierre Cardin en 2002. Depuis, elle

apparaît régulièrement sur scène, à la télévision et dans les films, tout en

utilisant ses talents vocaux pour des doublages, publicités et pour des

enregistrements de plusieurs albums pour EMI France, Walt Disney France

et Warner Music. Elle se produit également dans de nombreux clubs de

jazz parisiens, et depuis 2013, elle est une des chanteuses attitrées du

célèbre Moulin Rouge de Paris.

Récemment, elle s’est servie de l’improvisation et de la musique pour créer

deux nouveaux sketches pour le comédien Alex Lutz, dans le cadre de son

one-man-show (Châtelet, Bobino, Olympia).

SEAN GOURLEY

Fils de Jimmy, le guitariste et chanteur Sean Gourley poursuit et prolonge

l’oeuvre de son père avec le même raffinement et un attachement profond

au bop et aux standards. Il a la volonté de promouvoir un jazz populaire,

tourné vers la danse et la chanson, axé sur le répertoire de Frank Sinatra,

Nat King Cole et des comédies musicales. Il est aussi un accompagnateur

apprécié, qu’on a vu en compagnie des vocalistes Lexie Kendrick, Manda

Djinn, mais aussi Barney Wilen, Eddy Louiss et bien sur son père, Jimmy

Gourley, l’une de leurs dernières apparitions ensemble se déroulant à

Bruxelles en décembre 2005. (…)

En quartet ils sont accompagnés par Eric Richard au piano, Duy Lihn Nguyen à la contrebasse et Patrick Jouannic à la batterie. Une rythmique expérimentée ayant déjà accompagné ensemble et individuellement de nombreuses têtes d’affiche internationales et hexagonales (Stephanie Crawford, Sahra Lazarus, Gilda Solve, Peter King …)

TARIF A

TARIF NORMAL

Adulte 25 €

Réduit (-18 ans, demandeurs d’emplois, étudiants -25 ans) 20 €

Enfant (- 12 ans) 12 €

TARIF ABONNÉ

Adulte 22 €

Réduit (-18 ans, demandeurs d’emplois, étudiants -25 ans) 18 €

Enfant (- 12 ans) 10 €

Billetterie :

– Mairie

– Site internet de la Mairie : www.mesquerquimiac.fr

– Sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible)

Durée : 1h30

Tout public

Placement libre

