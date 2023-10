Théâtre – Histoire de fous – G.R.A.I.N Salle Artymès Mesquer, 24 février 2024, Mesquer.

Théâtre – Histoire de fous – G.R.A.I.N Samedi 24 février 2024, 20h30 Salle Artymès Entrée: 5

Après La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine débarque au G.R.A.I.N., le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe, préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de théâtre le temps d’une folle journée…

1 comédienne, 8 personnages.

Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la représentation où il sera peu ou prou question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, Batman et des troubles du comportement.

« De tout façon on nous prend déjà pour des fous alors autant en profiter, non?»

PATRICK, Acte V, scène 3

« Un spectacle ahurissant de précision, d’énergie et d’émotion. Réussir à garder le même niveau tout au long de cette épopee aussi physique que poignante est proprement prodigieux. Et le petit grain de folie de Marie-Magdeleine nous touche au plus profond … Une performance digne des plus grands ! »

FROGGY’s DELIGHT Juillet 2017

TARIF B

TARIF NORMAL

Adulte 15 €

Réduit (-18 ans, demandeurs d’emplois, étudiants -25 ans) 12 €

Enfant (- 12 ans) 8 €

TARIF ABONNÉ

Adulte 12 €

Réduit (-18 ans, demandeurs d’emplois, étudiants -25 ans) 10 €

Enfant (- 12 ans) 5 €

Billetterie :

– Mairie

– Site internet de la Mairie : www.mesquerquimiac.fr

– Sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible)

Durée : 1h35

Dès 12 ans

Placement libre

Écrit et joué par Marie-Magdeleine

Co-écrit et mis-en-scène par Julien Marot

