Spectacle Intergénérationnel 2023 Salle Artymès Mesquer, 16 décembre 2023, Mesquer.

Spectacle Intergénérationnel 2023 Samedi 16 décembre, 15h00 Salle Artymès Gratuit: 0

Spectacle réunissant les espaces Jeunes et Clubs des ainés de Mesquer et de Saint-Molf.

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 68 49 03 93 »}, {« type »: « email », « value »: « mccoquel@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/spectacle-intergenerationnel-2023-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

