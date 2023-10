Théâtre – Ma belle-mère est givrée Salle Artymès Mesquer, 1 décembre 2023, Mesquer.

Théâtre – Ma belle-mère est givrée 1 – 10 décembre Salle Artymès

Pièce de théâtre par la troupe du Grain de sel.

Billetterie à l’office de tourisme à partir de novembre 2023.

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 36 41 12 »}, {« type »: « email », « value »: « graindesel44420@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/theatre-ma-belle-mere-est-givree-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

2023-12-10T14:30:00+01:00 – 2023-12-10T16:00:00+01:00

