Concert- l’essentiel Balavoine – Octobre rose Salle Artymès Mesquer, 21 octobre 2023, Mesquer.

Concert- l’essentiel Balavoine – Octobre rose Samedi 21 octobre, 18h00 Salle Artymès 1 personne: 10

L’association Au Seuil de l’Océan organise une soirée caritative de sensibilisation contre le cancer du sein.

1ère Partie : Intervention des élus suivi des différentes associations exposant leurs expériences afin de sensibiliser le public à ce qu’est le cancer du sein, informer des différentes étapes protocolaires de soin, sur la reconstruction et l’intérêt d’un dépistage précoce et enfin terminer par un échange question / réponse.

2ème Partie : Place au spectacle avec Cory.d « Kaas à la Foly » en ouverture pour une interprétation toute personnelle d’une balade entre Patricia Kaas et Liane Foly suivi du concert de Morgan MARLET et son groupe L’Essentiel Balavoine 5 artistes sur scène pour un hommage fidèle à Daniel Balavoine www.auseuildelocean.org/essentiel-balavoine

Le tarif est fixé à 20€ – Moins de 8 ans et personnes en situation de handicap 10€

Placement libre ( max : 300 places)

Billets non échangeable et non remboursable

Nous vous attendons nombreux à cette soirée d’exception qui allie l’utilité publique et le spectacle

l-essentiel-balavoine-21-oct-2023-mesquer

Salle Artymès Complexe de la Vigne, rue des sports 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 53 67 31 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.auseuildelocean.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-l-essentiel-balavoine-octobre-rose-mesquer.html »}] [{« link »: « http://www.auseuildelocean.org/essentiel-balavoine »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/l-essentiel-balavoine-21-oct-2023-mesquer-2581115.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T18:00:00+02:00 – 2023-10-21T22:45:00+02:00

2023-10-21T18:00:00+02:00 – 2023-10-21T22:45:00+02:00

CULTURE FAMILLE