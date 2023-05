Apéro-concert Salle Artymès, 23 septembre 2023, Mesquer.

Apéro-concert Samedi 23 septembre, 18h30 Salle Artymès

Avec « The sheep in the boat ».

Les musiciens du quartet « The sheep in the boat » proposent un répertoire composé principalement de tunes traditionnels irlandais (reels, jigs, hornipes, slides, polkas, slow airs…).

Le groupe est composé de Gilles Hellou (flûte-whistle), Steph le Mouelic (flûte, whistle), Youenn Guillard (guitare), Christian Kervadec (bodhràn).

Pour fêter ces 30 années d’existences, les veuzous et les chantous organisent, du 15 au 24 septembre 2023, différents événements autour de la musique et du chant traditionnels sur la Presqu’île guérandaise.

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T18:30:00+02:00 – 2023-09-23T20:00:00+02:00

