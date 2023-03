Concert – Scratchophone Orchestra Salle Artymès Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Concert – Scratchophone Orchestra Salle Artymès, 27 mai 2023, Mesquer. Concert – Scratchophone Orchestra Samedi 27 mai, 20h30 Salle Artymès Entrée: 12, Entrée: 10, Entrée: 5 Electro swing live band Des mélodies taillées dans la matière brute du swing des années 30 qui croisent les influences très actuelles irriguant le mouvement électro-swing. Des beats rejouant dans ce siècle-ci les rythmiques les plus dansantes du précédent. Des compositions aux productions soignées structurées autour du chant. L’énergie d’un quartet qui électrise de façon systématique la piste de danse. Billetterie en Mairie, sur le site internet de la Mairie (www.mesquerquimiac.fr) ou sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible). Tout public.

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-05-27T20:30:00+02:00 – 2023-05-28T06:30:00+02:00

