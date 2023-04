Théâtre d’objet – Un Océan d’amour Salle Artymès Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Théâtre d’objet – Un Océan d’amour Salle Artymès, 22 avril 2023, Mesquer. Théâtre d’objet – Un Océan d’amour Samedi 22 avril, 15h00 Salle Artymès Entrée: 8, Entrée: 5, Entrée: 3 Théâtre d’objets et univers de papier UN OCEAN D’AMOUR… Une Odyssée épique, poétique et marionnettique, déclinée dans un univers de papier.

2 protagonistes en blouse grise, employés oubliés au fond du placard d’une quelconque administration, façonnent des bateaux en papier à longueur de journée.

Au détour d’une feuille, ils plongent dans un univers décalé, où le papier déchainé laisse libre cours à leur imagination.



D’après la BD de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione.

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire muette avec moult mouettes. Mise en scène : Denis Athimon

Scénographie, construction, jeu, manipulation : Samuel Lepetit et Christophe Martin Billetterie en Mairie, sur le site internet de la Mairie (www.mesquerquimiac.fr) ou sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible).

Tout public à partir de 7 ans.

Placement libre. Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/theatre-d-objet-un-ocean-d-amour-mesquer.html »}] [{« link »: « http://www.mesquerquimiac.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T15:45:00+02:00

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T15:45:00+02:00 CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Salle Artymès Adresse Rue des Sports 44420 Mesquer Ville Mesquer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle Artymès Mesquer

Salle Artymès Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Théâtre d’objet – Un Océan d’amour Salle Artymès 2023-04-22 was last modified: by Théâtre d’objet – Un Océan d’amour Salle Artymès Salle Artymès 22 avril 2023 Mesquer Salle Artymès Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique