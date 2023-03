Festival Détours d’Horizons Salle Artymès, 15 avril 2023, Mesquer.

Festival Détours d’Horizons Samedi 15 avril, 20h30 Salle Artymès 1 personne: 15

Musiques World, trad, électro.

Soirée conviviale et familiale de découvertes musicales. Un voyage qui débute en douceur par la découverte de musiques traditionnelles pour finir sur la puissance du didgeridoo.

Le Chapus – Solar project – Raavni et Taalkimia. Clôture de soirée avec DJ SET.

Bar et restauration sur place.

Festival en salle.

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:30:00+02:00 – 2023-04-16T00:00:00+02:00

