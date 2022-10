Spectacle – Les Banquettes Arrières, heureuses par accident Salle Artymès, 25 février 2023, Mesquer.

« La vie, elle est belle belle belle! Le monde, il est beau beau beau! Et youpi youpi tralala ! »

Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non. La vie est belle, mais pas pour tout le monde. Les Banquettes Arrières sont heureuses… mais par accident. Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire !

Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices comme jamais, avec un nouveau tour de chant a cappella.

A grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce trio nous raconte la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté. Elles pratiquent l’humour avec un grand « H ». Et ça fait du bien !

Production : Plus Plus Prod

Compagnie Heidi a bien grandi

Un spectacle écrit par : Fatima Ammari-B, Cécile Le Guern, Marie Rechner

Interprété par : Fatima Ammari-__B, Vanessa Grellier, Marie Rechner

Mise en scène : Benoît Gérard

Arrangements vocaux : Philippe Chasseloup – Jérémy Bachus – Phil Devaïl

Son et Lumière : Toky Rakotoson / Pierre Gayant

Costumes : Caroline Leray

Le trio : **

**Fatima Ammari-B : après des études en arts plastique, elle co-fonde la Cie Erectus et met en scène le spectacle « Pierre et le Loup », elle participe à plusieurs marathons d’impros avec Inédit Théâtre. Elle collabore depuis plusieurs années avec la Lina, la Cie Hydragon, et actuellement avec la Cie Heidi a bien grandi. Elle est chanteuse au sein des Banquettes Arrières.

Marie Rechner : Formée au Conservatoire d’art dramatique de Nantes, Elle est comédienne au Théâtre de la Lune, improvisatrice à la Lina et à la Cie Heidi a bien grandi, clown à l’hôpital pour le Rire Médecin. Elle est auteure et chanteuse au sein des Banquettes Arrières.

Vanessa Grellier : Issue des arts du cirque, suivi d’un passage par le théâtre d’impro avec la Cie Côté Cour, elle découvre le théâtre de rue avec la Cie Jo Bithume sur de nombreuses créations. Elle fait partie de la Cie Jacqueline Cambouis dans le spectacle « Allez Les Filles ». Egalement membre du

Collectif Jamais Trop d’Art, notamment le « Magic Cooker 13 », ainsi que dernièrement le spectacle « Zaï Zaï Zaï Zaï ».

Billetterie en Mairie, sur le site internet de la Mairie (www.mesquerquimiac.fr) ou sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible)

Tout public

