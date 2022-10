Concert – Philharmonie des deux mondes Salle Artymès, 28 janvier 2023, Mesquer.

Musique classique Petite symphonie de Gounod Sérénade de Strauss La Philharmonie des 2 mondes regroupe des musiciens professionnels des Pays de la Loire, enseignants en conservatoire et jeun…

Petite symphonie de Gounod

Sérénade de Strauss

La Philharmonie des 2 mondes regroupe des musiciens professionnels des Pays de la Loire, enseignants en conservatoire et jeunes talents en devenir. Elle va à la rencontre de tous les publics dans des lieux où la musique ne va pas habituellement, les quartiers populaires, les lieux publics, pour faire découvrir le répertoire universel. Ses concerts sont des voyages aux paysages contrastés.

Dans ce programme, elle choisit de faire travailler la section des vents, un autre visage de l’orchestre mis en lumière avec Gounod et Strauss.

Ouverte aux esthétiques musicales, elle s’associe avec Erwan Hamon, talabarder, pour rendre hommage à Christophe Caron, grand sonneur de bombarde et compositeur. De l’univers traditionnel, des cantiques et pièces écrites pour ensemble de bombardes jusqu’aux compositions contemporaines, l’âme est intacte mais l’expression différente.

Revivons les mélodies que Christophe affectionnait pour un programme haut en couleur !

Création pour bombarde et orchestre en hommage à Christophe Caron

Direction Philippe Hui / Soliste – Talabarder Erwan Hamon / Arrangements Geoffroy Tamisier

Philippe Hui dirige la Philharmonie des 2 mondes, qu’il a fondée. Il est premier prix de direction d’orchestre du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il collabore régulièrement avec l’Opéra de Paris, notamment, en 2020, où il dirige le Ballet La Bayadère de Rudolf Noureev à l’Opéra Bastille.

Erwan Hamon joue de la bombarde depuis l’âge de 10 ans. Depuis plus de 30 ans, il joue autour du monde avec le duo ou le quintet Hamon-Martin. Finesse des ornementations, équilibre et diversité des timbres, lui confère un « son » personnel et un jeu inventif d’une

grande fluidité.

Geoffroy Tamisier, trompettiste, compositeur et arrangeur, collabore avec les formations de jazz par lesquelles il est recherché pour son phrasé. Il crée des petites formes dont un duo avec Baptiste Trotignon et répond à des commandes pour orchestre.

