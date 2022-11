Théâtre – Fallait pas les agacer Salle Artymès, 25 novembre 2022, Mesquer.

Théâtre – Fallait pas les agacer 25 novembre – 4 décembre Salle Artymès

1 personne: 6.50, 1 personne: 3.50

Cinq amies tranquilles, toutes jeunes retraitées, et Raymond retraité lui aussi veille sur ses cinq amies comme un émir sur son harem. L’ennui cependant s’est emparé du groupe et ni le scrabble, …

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire

Cinq amies tranquilles, toutes jeunes retraitées, et Raymond retraité lui aussi veille sur ses cinq amies comme un émir sur son harem.

L’ennui cependant s’est emparé du groupe et ni le scrabble, ni les mots fléchés, et encore moins la belote n’arrivent à bout de sa nostalgie.

Sous l’impulsion de l’intrépide Agnès qui est revenue des courses avec une information annonçant la vente du terrain et la destruction du local de leur club pour en faire un parc d’attraction, Charlotte, Louise, Prudence, Yvette et Raymond vont se transformer en justiciers et semer un vent de panique dans toute la commune.

Elles kidnappent l’instigateur du projet et entendent bien lui faire changer d’avis, quitte à le pousser dans ses derniers retranchements.

Le promoteur aime les personnages de dessins animés ? Qu’à cela ne tienne, elles vont lui en servir jusqu’au gavage complet… Eh oui… fallait pas les agacer !!!!!!!

Pièce de J-C Martineau

Réservations à l’office de tourisme de Mesquer-Quimiac, Piriac sur mer et en ligne à partir du 1er novembre 2022

Bar et pâtisseries sur place.

Tout public.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:30:00+01:00

2022-12-05T00:30:00+01:00