Fest-Noz avec Tur’bulence et Landat-Moisson Salle Artymès Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Fest-Noz avec Tur’bulence et Landat-Moisson Salle Artymès, 5 novembre 2022, Mesquer. Fest-Noz avec Tur’bulence et Landat-Moisson Samedi 5 novembre, 20h30 Salle Artymès

Tarif unique: 7

Landat-Moisson Thomas Moisson est sans conteste l’un des accordéonistes le plus talenteux de sa génération. La rencontre avec la voix et le charisme légendaire de Lors Landat a donné, en 2008, la… Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.mesquerquimiac.fr/ »}] Landat-Moisson

Thomas Moisson est sans conteste l’un des accordéonistes le plus talenteux de sa génération. La rencontre avec la voix et le charisme légendaire de Lors Landat a donné, en 2008, la création d’un duo unique. Tur’bulence

Tur’bulence est un groupe de musique traditionnelle bretonne de la presqu’île Guérandaise.

C’est en 2015 qu’il décide de créer ce groupe mélangeant les styles de chacun avec des instruments variés. Billetterie : en Mairie, sur le site internet de la Mairie (www.mesquerquimiac.fr) ou sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible).

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T20:30:00+01:00

2022-11-05T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Salle Artymès Adresse Rue des Sports 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville Salle Artymès Mesquer Departement Loire-Atlantique

Salle Artymès Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Fest-Noz avec Tur’bulence et Landat-Moisson Salle Artymès 2022-11-05 was last modified: by Fest-Noz avec Tur’bulence et Landat-Moisson Salle Artymès Salle Artymès 5 novembre 2022 Mesquer Salle Artymès Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique