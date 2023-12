Soirée filles ! Réaliser sa couronne de Noël Salle Arts et Loisirs Santes Catégories d’Évènement: Nord

Santes Soirée filles ! Réaliser sa couronne de Noël Salle Arts et Loisirs Santes, 7 décembre 2023, Santes. Soirée filles ! Réaliser sa couronne de Noël Jeudi 7 décembre, 19h00 Salle Arts et Loisirs Sur inscription – 30€/pers Vous pourrez réaliser votre couronne de Noël à poser sur votre table ou à suspendre à votre porte. Vous serez libre de choisir les couleurs et les différentes décorations.

Rendez vous à 19h le jeudi 7 décembre à la salle arts et loisirs de Santes.

La participation est de 30€ par personne dont 50% seront reversées à l’association Les minis amazones du desert, pour les soutenir dans leur prochain rose trip au Sénégal. ‍♀️

Inscription obligatoire

Parce que nous sommes tous concernés de près comme de loin aidons ces femmes extraordinaires qui repoussent leurs limites et lèvent les tabous sur la maladie! Salle Arts et Loisirs Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0983330876 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

