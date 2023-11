Conférence Dédicace « L’Allier dans la Bataille de France » Salle Art Média Saint-Pourçain-sur-Sioule, 3 décembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Thibaut Coupiac, auteur de » La 13ème Région militaire dans la Bataille de France »..

2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 . .

Salle Art Média

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Thibaut Coupiac, author of « The 13th Military Region in the Battle of France ».

Thibaut Coupiac, autor de « La 13ª Región Militar en la Batalla de Francia ».

Thibaut Coupiac, Autor von « La 13ème Région militaire dans la Bataille de France » (Die 13. Militärregion in der Schlacht um Frankreich).

