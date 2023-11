[Sortie] Balade thermique à Brécey Salle Arsène Garnier Brécey Catégories d’Évènement: Brécey

Manche [Sortie] Balade thermique à Brécey Salle Arsène Garnier Brécey, 23 novembre 2023, Brécey. [Sortie] Balade thermique à Brécey Jeudi 23 novembre, 18h00 Salle Arsène Garnier Sans inscription préalable. Repérez les déperditions énergétiques de plusieurs maisons à l’aide d’une caméra thermique.

La balade sera suivie d’une présentation des dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat. Salle Arsène Garnier 3 Rue de la Libération 50370 Brécey Brécey 50370 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 89 67 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.msm-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T19:30:00+01:00

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T19:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Brécey, Manche Autres Lieu Salle Arsène Garnier Adresse 3 Rue de la Libération 50370 Brécey Ville Brécey Departement Manche Lieu Ville Salle Arsène Garnier Brécey latitude longitude 48.727532;-1.166932

Salle Arsène Garnier Brécey Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brecey/