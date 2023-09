Stage d’initiation aux danses bretonnes Salle Armor Argoat Lanvollon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lanvollon Stage d’initiation aux danses bretonnes Salle Armor Argoat Lanvollon, 17 septembre 2023, Lanvollon. Stage d’initiation aux danses bretonnes Dimanche 17 septembre, 14h00 Salle Armor Argoat Entrée libre – stages d’initiation aux danses bretonnes, à 15h et 17h, de 30min chacun. 2023 célèbre la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine, sur les thèmes « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport ». Le thème de cette édition porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national.

L’Office de Tourisme Falaises d’Armor, en collaboration avec Korellerien Lannon, vous propose de découvrir la Bretagne à travers des stages d’initiation aux danses bretonnes. Salle Armor Argoat 5 rue du Trégor 22290 Lanvollon Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.lanvollon.fr/ parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

