Lanvollon Initiation au Gouren (Lutte bretonne) Salle Armor Argoat Lanvollon, 17 septembre 2023, Lanvollon. Initiation au Gouren (Lutte bretonne) Dimanche 17 septembre, 14h00 Salle Armor Argoat Venez découvrir et vous initier au Gouren, la lutte bretonne.

Ouvert à tous ! Salle Armor Argoat 5 rue du Trégor 22290 Lanvollon Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.lanvollon.fr/ parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

