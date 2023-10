Prévention arnaque sur le net Salle Armand Pradel Ébreuil, 27 novembre 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Intervention de la gendarmerie de l’Allier pour faire face aux arnaques sur le web. Ouvert à tous, sur réservation..

2023-11-27 09:30:00 fin : 2023-11-27 12:30:00. .

Salle Armand Pradel

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Gendarmerie de l’Allier will be on hand to help you deal with online scams. Open to all, reservation required.

La Gendarmería de Allier le ayudará a hacer frente a las estafas en línea. Abierto a todos, previa reserva.

Intervention der Gendarmerie des Departements Allier, um Betrügereien im Internet zu begegnen. Offen für alle, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme Val de Sioule