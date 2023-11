Théâtre Salle Armand Pradel Ébreuil, 12 novembre 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

La troupe Baladenrime du Foyer Culturel de Commentry présente « Ah! Le cochon! » de Vivien Lheraux..

2023-11-12 16:00:00

Salle Armand Pradel

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Baladenrime troupe from Commentry’s Foyer Culturel presents « Ah! le cochon! » by Vivien Lheraux.

La compañía Baladenrime del Foyer Culturel de Commentry presenta « ¡Ah! le cochon! » de Vivien Lheraux.

Die Theatergruppe Baladenrime des Foyer Culturel de Commentry präsentiert « Ah! Le cochon! » von Vivien Lheraux.

