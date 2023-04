CONCERT DE PRINTEMPS Salle Armand Bouvard Saint-Pierre-en-Faucigny Catégorie d’évènement: Saint-Pierre-en-Faucigny

CONCERT DE PRINTEMPS Salle Armand Bouvard, 13 mai 2023, Saint-Pierre-en-Faucigny. CONCERT DE PRINTEMPS Samedi 13 mai, 20h30 Salle Armand Bouvard Le 13 Mai 2023 à 20h30, L’Harmonie Municipale de St Pierre en Faucigny a le plaisir de vous inviter pour son concert de printemps. Nous aurons à coeur de vous présenter un répertoire original passant de la musique de film au jazz ou encore à la musique de variété. Nous aurons notamment le plaisir d’interpréter Misty avec Vincent Camer au trombone solo. L’ensemble de percussions de l’école de musique et l’Harmonie de Bonneville, L’Echo de l’Arve assureront la première partie de ce concert. Entrée livre et buvette Espérant vous voir nombreux ! Salle Armand Bouvard Rue des Sports , 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny Saint-Pierre-en-Faucigny Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

