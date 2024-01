Saint-Cham’ Games Week 2024 Salle Aristide Brian Saint-Chamond, dimanche 18 février 2024.

Saint-Cham’ Games Week 2024 Une semaine autour des jeux vidéo 19 – 23 février Salle Aristide Brian Tournois sur Inscription

Début : 2024-02-19T00:00:00+01:00 – 2024-02-19T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-23T00:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:59:00+01:00

Du 19 au 23 février, l’Atelier Numérique sera à la

St Cham Games Week, salle Aristide Briand

à Saint-Chamond, pour vous proposer des jeux et

activités tout au long de la journée sur nos

nouveaux PC gamer et le casque de réalité virutelle

PSVR2. N’hésitez pas à venir nous

rencontrer et profiter de cet évènement !

Salle Aristide Brian Avenue Antoine Pinay, Jardin des Plantes, 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Jeux vidéo Retrogaming