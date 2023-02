Saint-Cham’ Games Week 2023 Salle Aristide Brian Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Tournois sur Inscription

Une semaine autour des jeux vidéo Salle Aristide Brian Avenue Antoine Pinay, Jardin des Plantes, 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://jeparticipe.saint-chamond.fr/project/la-saint-cham-games-week/presentation/la-saint-cham-games-week »}] Tu es passionné par les jeux vidéo ?

L’univers du manga t’intéresse ?

Tu souhaites te lancer dans le métier de streamer ? Viens découvrir l’événement de la Saint Cham Games Week et fait le plein d’activités sur ces thématiques !

Du 6 au 10 février 2023

Salle Aristide Briand un beau programme t’attend !

Ouverture le lundi et vendredi de 14h à 17h,

ainsi que le mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Tu peux dès maintenant t’inscrire pour les tournois

et quelques activités sur le site « Saint-Chamond : je participe » !

ou bien par téléphone au 04 77 31 40 10 ou au 06 08 83 94 29 ! Ici le programme de la semaine Games Week *Inscription aux tournois obligatoire Évènement à destination des 8-20 ans Organisé par le service jeunesse de la ville de Saint Chamond Plus d’infos sur: https://jeparticipe.saint-chamond.fr/project/la-saint-cham-games-week/presentation/la-saint-cham-games-week

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T14:00:00+01:00

2023-02-10T17:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Salle Aristide Brian Adresse Avenue Antoine Pinay, Jardin des Plantes, 42400 Saint-Chamond Ville Saint-Chamond

