Opéra au cinéma : Roméo et Juliette Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi, 23 mars 2024, Albi. Opéra au cinéma : Roméo et Juliette Samedi 23 mars 2024, 17h55 Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Plein 26€ | Réduit 20€ | Moins de 15 ans 12€

Carte SN ALBI-Tarn Plein 18€ | Réduit 14€ Retrouvez deux stars au sommet incarnent les amants de Vérone dans la mise en scène réaliste et romantique de Bartlett Sher : le ténor français Benjamin Bernheim et la soprano américaine Nadine Sierra, pour une retransmission qui s’annonce spectaculaire !

Opéra en cinq actes présenté en français sous-titré en français. Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

2024-03-23T17:55:00+01:00 – 2024-03-23T20:30:00+01:00

