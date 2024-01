Ciné-débat : « Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce 1080 Bruxelles » de Chantal Akerman Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi, dimanche 4 février 2024.

Ciné-débat : « Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce 1080 Bruxelles » de Chantal Akerman (Re) découvrez ce film sous l’éclairage de Lisa Durand du média indépendant « Sorociné » dédié au cinéma à travers un point de vue féministe. Proposé par le centre d’art Le Lait et la Scène Nationale Dimanche 4 février, 14h00 Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale 5€

Trois jours de la vie d’une mère veuve qui se prostitue chez elle pour joindre les deux bouts. Son quotidien monotone est rythmé par les tâches ménagères et les hommes qui défilent chez elle, jusqu’au moment où le désordre s’installe… Enfant de la Nouvelle Vague et figure emblématique de la modernité cinématographique, Chantal Akerman (1950-2015) se cherche, se raconte, naviguant entre essais, fictions tourmentées et documentaires engagés. Une œuvre personnelle, exigeante, forte, où il est question d’enfermement, d’absence, de rapport à l’autre et surtout à sa mère.

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.centredartlelait.com/rdvs/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles-chantal-akerman »}]

