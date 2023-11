Ciné débat : 2001, l’Odyssée de l’espace Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Ciné débat : 2001, l’Odyssée de l’espace Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi, 8 décembre 2023, Albi. Ciné débat : 2001, l’Odyssée de l’espace Vendredi 8 décembre, 20h30 Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale 5€/4€ A l’aube de l’Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d’une bande rivale. La découverte d’un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l’attaque et massacre ses adversaires. Le premier instrument est né. En 2001, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire. A son bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d’un monolithe noir qui émet d’étranges signaux vers Jupiter,…

Attention ciné débat prévu le 15 sept reporté au 8 déc.

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

