Conférence « La douleur n’est pas une fatalité » Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Conférence « La douleur n’est pas une fatalité » Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi, 15 novembre 2023, Albi. Conférence « La douleur n’est pas une fatalité » Mercredi 15 novembre, 18h30 Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Cette conférence sera animée par trois professionnels de santé et s’adresse à un large public, y compris ceux qui veulent simplement comprendre ce qu’est la douleur.

Avec la participation : Du docteur Barthélémy de Truchis de Varennes , médecin algologue du Centre de prise en charge de la douleur chronique de la clinique Pasteur (Toulouse), président de l’Interclud Occitanie

, médecin algologue du Centre de prise en charge de la douleur chronique de la clinique Pasteur (Toulouse), président de l’Interclud Occitanie D’Anne Sophie-Chauvin, infirmière ressource douleur et membre du conseil d’administration de l’interclud occitanie De Jean-Christophe Foissac, coordinateur de l’interclud occitanie et infirmier ressource douleur au CHU de Toulouse Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

2023-11-15T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Adresse Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi latitude longitude 43.9244;2.144642

Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/