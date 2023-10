Conférence « Le harcèlement, parlons-en » Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi, 18 octobre 2023, Albi.

L’objectif de la conférence est de sensibiliser les Albigeois autour de cette problématique.

En milieu scolaire, dans la sphère familiale, au travail, le harcèlement recouvre l’ensemble des domaines de la vie quotidienne. Il s’agit donc d’une problématique susceptible d’impacter, directement ou non, de nombreux citoyens.

Cette conférence vous donnera les clefs pour réagir en tant que victime ou que témoin. Nos deux intervenantes, Erika Bouyssou, praticienne en psychothérapie, et Cécile Belondrade, psychologue clinicienne EPE vous partageront leur expérience et répondront à vos questions. Dans un contexte où les réseaux sociaux participent massivement à l’intensification de ce phénomène, il est important de s’informer autour de ses enjeux.

Cet événement est en partenariat avec la Mutualité française Occitanie.

