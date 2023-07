Festival riverrun, Conférence-concert de Lucie Nezri & Elliot Simpson Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi, 8 octobre 2023, Albi.

La conférence de Lucie Nezri aura pour objet d’introduire et de comparer les approches des compositions algorithmiques de Clarence Barlow et Michael Winter. Tous deux font partie des compositeur·rices qui utilisent des algorithmes pour générer la structure temporelle de leurs pièces, mais aussi des palette de notes et d’intervalles. Si le point de départ théorique et les esthétiques musicales de Barlow et Winter peuvent sembler similaires, leurs musiques se distinguent sur les dimensions politiques et narratives.

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

festival riverrun

Tom Steenland