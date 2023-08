Ciné concert : L’Aurore (F.W. Murnau) par Olivier Mellano Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Ciné concert : L’Aurore (F.W. Murnau) par Olivier Mellano Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi, 22 septembre 2023, Albi. Ciné concert : L’Aurore (F.W. Murnau) par Olivier Mellano Vendredi 22 septembre, 20h30 Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale 5€ Séduit par une intrigante de la ville, un fermier tente de noyer son épouse lors d’une promenade sur le lac. Pris de remords, il ne parvient pas à commettre son crime. La jeune femme s’enfuit. Ode à l’amour fou, poème cinématographique marquant la fin du muet et annonçant déjà l’ère du parlant,

L’Aurore de Friedrich Wilhelm Murnau demeure à ce jour l’un des plus beaux films de l’Histoire du cinéma. Séduit par son film Le Dernier des hommes, le producteur William Fox avait convaincu Murnau de traverser l’Atlantique pour travailler à Hollywood avec des moyens illimités. Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.centredartlelait.com/rdvs/the-opposite-of-fatalism-4 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Albi, Tarn

